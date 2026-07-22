Дело убийцы Чугаева из Неноксы передается в суд

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя (Чугаева Валерия Степановича, 19.08.1969 г.р.), обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, мужчина в период с 19 на 20 апреля 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в селе Ненокса г. Северодвинска, на почве бытового конфликта с сожительницей, 1976 года рождения, вооружился кухонным ножом, которым нанес ей не менее восьми ударов в область шеи и тела, в результате чего смерть женщины наступила на месте преступления.

Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.



