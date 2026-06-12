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Еще один архангелогородец стал жертвой рыбалки

18 июля 2026 года на озере Большое Солозеро в Плесецком районе обнаружена моторная лодка и тело 42-летнего жителя города Архангельска, который накануне уехал на рыбалку.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти мужчины, который находился без спасательного жилета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Во избежание несчастных случаев рыбачить необходимо только в трезвом виде, не отходя далеко от берега и не пренебрегая спасательным жилетом. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

 

20 июль 10:33 | : Происшествия

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