Рыболов из Мирного не вернулся домой

25 июня 2026 года во время рыбалки на реке Емца у города Мирный утонул 59-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина зашел в воду, чтобы распутать зацепившуюся рыболовную снасть, и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Во избежание несчастных случаев рыбачить необходимо только в трезвом виде, не отходя далеко от берега и не пренебрегая спасательным жилетом. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.