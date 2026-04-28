Житель Архангельска не вернулся с рыбалки

6 июля 2026 года в одном из рукавов реки Северная Двина у острова Кумбыш обнаружен катер на якоре и тело 50-летнего жителя города Архангельска, который 4 июля 2026 года уехал на рыбалку с лодочной станции в областном центре. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Во избежание несчастных случаев рыбачить необходимо только в трезвом виде, не отходя далеко от берега и не пренебрегая спасательным жилетом. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.