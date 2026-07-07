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14-летняя байкерша поставила на уши Онежский округ

Вечером 12 июля в дежурную часть ОМВД России «Онежский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, около 21.00 14-летняя жительница поселка Малошуйка с разрешения мамы взяла мотоцикл LIFAN и поехала прокатиться до деревни Абрамовской. На обратном пути школьница не справилась с управлением и упала с транспортного средства.

В результате ДТП подросток получила множественные ушибы и ссадины, ей оказана медицинская помощь.

Установлено, что принадлежащий маме школьницы мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке в Госавтоинспекции, а у женщины, как и у ее дочери, нет права управления транспортными средствами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Внимание! Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к взрослым с просьбой более ответственно подходить к вопросам безопасности детей. Родителям стоит серьезно задуматься перед тем, как приобретать питбайк, мопед, мотоцикл и другие транспортные средства или разрешать ребенку кататься на них, так как управление мототехникой связано с большим риском.

Призываем родителей разъяснить детям требования к безопасности дорожного движения и необходимость неукоснительного соблюдения правил водителями, передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности!

13 июль 12:24 | : Происшествия

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