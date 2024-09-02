ДТП с участием мотоцикла в вечернем Котласе закончилось смертью двух человек

25 сентября около 20:30 в дежурную часть МО МВД России «Котласский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 442 километре федеральной автодороги А-123 «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» (на съезде с моста).

По предварительным данным, 17-летний местный житель, управляя мотоциклом, двигаясь со стороны п. Приводино в сторону г. Котлас, совершил наезд на пешехода – мужчину 1990 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода (световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали).

От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса автомобиля Renault Megane. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Пассажир мотоцикла – 16-летняя школьница – с травмами различной степени тяжести госпитализирована в Котласскую центральную районную больницу. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался. Установлено, что несовершеннолетний не имел права управления транспортными средствами, а мотоцикл ему приобрели родители.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.