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В Пинежском округе в ДТП пострадал 10-летний мальчик

Днем 26 февраля в ОМВД России «Пинежский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Ясный.

По предварительной информации, около 14.30 на нерегулируемом пешеходном переходе у здания Ясненской средней школы №7 водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на выбежавшего на дорогу 10-летнего мальчика.

Школьнику оказана разовая медицинская помощь.

Установлено, что предполагаемый виновник аварии не имеет права управления транспортными средствами, а машина, на которой он передвигался, принадлежит его отцу.

В отношении молодого человека возбуждены дела об административных правонарушениях, в том числе за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения и за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

27 февраль 11:15 | : Происшествия

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