В Онеге юный водитель питбайка навел шороху

23 июня в 14.20 в ОМВД России «Онежский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Дружбы и Красных курсантов.

По предварительной информации, водитель 2008 года рождения, управляя питбайком, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Лада», в результате чего произошло столкновение. От удара отечественный автомобиль съехал с дороги и врезался в жилой деревянный дом.

В ДТП пострадал водитель мототехники. Ему на месте была оказана разовая медицинская помощь.

Установлено, что виновник аварии не имеет права управления транспортными средствами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



