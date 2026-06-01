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В Онеге юный водитель питбайка навел шороху

23 июня в 14.20 в ОМВД России «Онежский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Дружбы и Красных курсантов.  

По предварительной информации, водитель 2008 года рождения, управляя питбайком, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Лада», в результате чего произошло столкновение. От удара отечественный автомобиль съехал с дороги и врезался в жилой деревянный дом.

В ДТП пострадал водитель мототехники. Ему на месте была оказана разовая медицинская помощь.

Установлено, что виновник аварии не имеет права управления транспортными средствами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


24 июнь 08:00 | : Происшествия

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