Дело доморощенного пиротехника из Коряжмы передано в суд

Прокуратурой области и автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Коряжмы, обвиняемого по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ).

По версии следствия, увлекающейся химией мужчина летом 2025 года в домашних условиях и из общедоступных реактивов изготовил 10 различных взрывчатых, в том числе бризантных, веществ.

Общий вес изъятых у него запрещенных к свободному обороту взрывоопасных материалов составил более 600 гр.

Противоправная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России по Архангельской области. Уголовное дело расследовано в его следственном подразделении.

Уголовное дело направлено в Коряжемский городской суд для рассмотрения по существу.