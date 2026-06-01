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В Архангельске задержан матерый северодвинский вор

В полицию Архангельска в конце июня – начале июля стали поступать сообщения о краже товаров из магазинов строительной и бытовой техники и электроники. При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники торговых павильонов обнаружили, что один и тот же неизвестный мужчина, воспользовавшись отсутствием в зале консультантов, брал с прилавков товары, складывал их в сумку или рюкзак и покидал магазины.

Злоумышленник похищал различный товар: от мешков для мусора и бытовых аэрозолей до смесителей и беспроводной колонки стоимостью порядка 19 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Архангельска подозреваемый в совершении преступлений был установлен и задержан. Им оказался мужчина 1983 года рождения – житель Северодвинска, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления.

В настоящее время установлена причастность злоумышленника к 7 кражам на территории города Архангельска, одно из преступлений было совершено в составе группы вместе с подельниками подозреваемого.

Также в Северодвинске зафиксированы две аналогичные кражи, совершенные задержанным, из магазина косметики и товаров для дома, расположенного на улице Ломоносова.

Действия злоумышленника в обоих случаях зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. На записи видно, как мужчина берет с полок парфюмерию и бытовую химию, прячет товар в одном случае – в рюкзак, в другом – в сумку и, не заплатив за него, уходит из павильона.

По словам задержанного, похищенное он продал неизвестным людям.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

11 июль 13:59 | : Происшествия

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