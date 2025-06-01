В Архангельске задержан вороватый Электроник

В дежурную часть УМВД России по г. Архангельску поступило несколько сообщений о кражах бытовой техники из магазина электроники, расположенного на улице Воскресенской. Со слов заявителя, в период с 22 мая по 02 июля 2025 года неизвестный похитил из торгового зала несколько музыкальных колонок, портативные видеокамеры и другую бытовую технику. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина берет с прилавка портативную электронику, кладет в пакет и, не оплачивая товар, уходит.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступлений – нигде не работающий 30-летний архангелогородец. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время полицейскими собирают материал о причастности злоумышленника как минимум к десяти аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Архангельска.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.



