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Архангельскими полицейскими задержан матерый магазинный вор

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж из магазинов – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. В настоящее время установлена причастность злоумышленника к совершению пяти преступлений.

Заявления от директоров магазинов поступали в полицию города Архангельска в период с 28 июля по 3 октября текущего года. Во всех случаях действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения.

По имеющейся информации, молодой человек заходил в торговый зал, внимательно изучал ассортимент, затем, выбрав удобный момент, похищал товар. Брал в основном парфюмерную продукцию и растворимый кофе. Злоумышленник прятал имущество под куртку, а иногда выходил из торгового зала, открыто держа коробки с духами в руках. В дальнейшем он планировал продать похищенное прохожим на улице.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Часть похищенного имущества изъята и вскоре будет возвращена в магазины.

 

04 октябрь 13:02 | : Происшествия

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