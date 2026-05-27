Архангелогородец люто избил земляка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 37-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в один из дней с 16 по 18 декабря 2025 года в квартире дома по улице Красина в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удары руками и ногами по голове и телу 35-летнему знакомому. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив, его здоровью причинен тяжкий вред.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.