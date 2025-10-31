Вверх
Житель Санкт-Петербурга повел себя в Архангельске не как благодарный гость

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Санкт-Петербург, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 21 ноября 2025 года вечером по месту пребывания на улице Лочехина в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе ревности, нанес удар ножом в область груди 26-летнему мужчине. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где прооперирован. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СК России. 

 

05 декабрь 08:53

