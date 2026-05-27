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Архангельский вандал и вор уедет замаливать грехи в колонию строгого режима

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился  с позицией государственного обвинения  и признал ранее неоднократно судимого жителя г. Архангельска виновным по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы), и преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что осужденный 12.08.2025, находясь в состоянии алкогольного опьянения у остановочного павильона общественного транспорта, расположенного напротив дома № 12 на ул. Тимме в г.Архангельске, действуя из неприязни к сотрудникам органов внутренних дел, грубо нарушая общественный порядок и правила поведения, выражая явное неуважение к обществу, нанес с помощью баллончика с краской на остеклении павильона надпись, которая является публичным призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Незаконными действиями подсудимый также причинил ущерб администрации ГО «Город Архангельск» в размере 40 тыс. рублей, связанный с заменой элемента остекления остановочного комплекса.

Помимо этого, осужденный 12.08.2025 и 20.05.2025, находясь в различных магазинах г.Архангельска, совершил кражу алкогольной продукции и продуктов питания на общую сумму  около 9 тыс. рублей.

Осужденный полностью признал свою вину.

Приговором суда по совокупности совершенных  преступлений виновному назначено наказание  в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

09 июль 11:52 | : Происшествия

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