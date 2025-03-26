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Юная архангелогородка получила 5 лет колонии за пропаганду терроризма

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летней жительнице города Архангельска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, совершенные с использованием сети Интернет), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) и  п.п. «в, д» ч. 2 ст. 280.4  УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием сети Интернет по мотивам политической и национальной ненависти и вражды и по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года по месту жительства в областном центре осужденная, которая на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров поддерживала идеологию терроризма, а также разместила информационные материалы, призывающие к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

В ходе допросов она признала свою вину. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Северного флотского военного суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета РФ. 

30 июнь 08:48 | : Происшествия

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