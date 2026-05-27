В Вельске директор обокрал свой же салон связи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора офиса продаж и обслуживания салона связи в городе Вельске, подозреваемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, в период с августа 2025 года по май 2026 года подозреваемый присвоил более 880 тысяч рублей, вверенных ему коммерческой организацией и находившихся в служебном сейфе. Денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности ОЭБиПК ОМВД России «Вельский».

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и высказал намерение возместить причиненный ущерб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.