Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Питере задержан мошенник из Северодвинска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одной из охранных организаций, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).  

Следствием установлено, что с февраля 2024 года по май 2025 года подозреваемый инициировал издание приказов о премировании подчиненных ему работников, после чего обеспечил передачу себе более 3,8 млн рублей из полученных ими премий. Указанными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Подозреваемого задержали в городе Санкт-Петербурге.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

Северодвинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

01 декабрь 14:45 | : Происшествия

Главные новости


"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"
Он же памятник. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (36)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20