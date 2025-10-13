В Питере задержан мошенник из Северодвинска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одной из охранных организаций, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с февраля 2024 года по май 2025 года подозреваемый инициировал издание приказов о премировании подчиненных ему работников, после чего обеспечил передачу себе более 3,8 млн рублей из полученных ими премий. Указанными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Подозреваемого задержали в городе Санкт-Петербурге.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

Северодвинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.