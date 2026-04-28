Житель Савинского сгоряча побил свою женщину и полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступления против личности и собственности 37-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.116.1 УК РФ (три эпизода совершения иных насильственных действий лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в период с 31 декабря 2025 года по 21 марта 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту жительства в поселке Савинский трижды применял физическую силу к своей сожительнице. 21 марта 2026 года на семейный конфликт по вызову прибыл сотрудник полиции. В отделе полиции обвиняемый, желая воспрепятствовать правовому разбирательству, применил физическую силу к представителю власти. Его противоправные действия пресекли.

Примечательно, что, находясь в местах лишения свободы, фигурант познакомился с потерпевшей через Интернет и после освобождения у нее поселился. При этом периодически применял к женщине физическую силу

На период следствия в отношении фигуранта, который осенью 2025 года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://ulpravda.ru)