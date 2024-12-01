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В Виноградовском округе перед судом предстанет разносторонний преступник

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя Виноградовского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия  в отношении представителя власти), ч.2 ст.116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия) и п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Следствием установлено, что в период с июня по сентябрь текущего года на территории Виноградовского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру к пенсионеру, выбив входную дверь в его жилище, после чего применил насилие в отношении прибывшего на место происшествия участкового уполномоченного полиции, проводившего правовое разбирательство по данному факту. 

Он же, имея судимость за преступления, совершенные с применением насилия, в ходе словесного конфликта ударил по лицу кулаком 38-летнюю женщину, причинив ей физическую боль. Также открыто похитил рюкзак с денежными средствами и картами у 55-летней местной жительницы, при этом, для преодоления оказанного ею сопротивления ударил ее по лицу, причинив потерпевшей телесные повреждения. 

В ходе допроса обвиняемый, в отношении которого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, признал свою вину в совершении вышеуказанных преступлений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным   обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  

27 декабрь 11:12 | : Происшествия

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