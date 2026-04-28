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Буйный выпивоха из Холмогор взять под стражу

Прокуратура Холмогорского района признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера, проживающего в дер. Мыза Холмогорского района, подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 22.06.2026 по месту проживания в дер. Мыза Холмогорского района подозреваемый на почве личных неприязненных отношений причинил ножевые ранения знакомому пожилому мужчине. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

Подозреваемый характеризуется отрицательно, неоднократно привлекался к административной ответственности за нанесение побоев, злоупотребляет спиртным.

С учетом позиции прокуратуры, подозреваемый заключен под стражу до 29.08.2026.  

Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

 

06 июль 09:43 | : Происшествия

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