Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жител Холмогор чуть не поплатился жизнью за небрежность к родному языку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 17 мая 2025 года днем на станции Паленьга Холмогорского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил ножевые ранения тела 58-летнему соседу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что по месту жительства вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Сосед в процессе общения стал путать слова, на замечания не реагировал, поэтому он ударил того ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СК РФ. 

28 май 08:45 | : Происшествия

Главные новости


Бутылка в награду за труд. Из прошлого архангельских лесозаготовок
Пешком по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (344)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20