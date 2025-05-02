Жител Холмогор чуть не поплатился жизнью за небрежность к родному языку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 17 мая 2025 года днем на станции Паленьга Холмогорского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил ножевые ранения тела 58-летнему соседу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что по месту жительства вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Сосед в процессе общения стал путать слова, на замечания не реагировал, поэтому он ударил того ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СК РФ.