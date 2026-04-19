Молодой шенкурянин приревновал даму бальзаковского возраста и ударил ее ножом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Шенкурска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 29 июня 2026 года вечером по месту жительства в городе Шенкурске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, возникших на почве ревности, ударил ножом в область грудной клетки 42-летнюю знакомую. Благодаря вмешательству очевидца преступления и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.