Житель Коряжмы пытался закончить любовные отношения ударом ножа

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 7 октября 2025 года по месту жительства в городе Коряжме подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни причинил ножевое ранение груди 43-летней сожительнице. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, она прооперирована и находится в больнице. 

Подозреваемый пояснил следователю, что ударил сожительницу ножом после ее заявления о разрыве отношений, приревновав к другому мужчине. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

08 октябрь 11:54 | : Происшествия

