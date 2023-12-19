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В Онежском районе из-за ревности и алкоголя пролилась кровь

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 40-летнего жителя Онежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 15 января 2024 года вечером в частном доме в селе Покровское Онежского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, причинил ножевое ранение груди 45-летней сожительнице.  Благодаря тому, что в момент нанесения удара сломалось керамическое лезвие ножа, а также своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшая осталась жива.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что в гостях ударил ножом сожительницу в порыве гнева, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 январь 08:54 | : Происшествия

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