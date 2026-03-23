В центре Архангельска у бара произошло убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 2 июля 2026 года утром у бара на проспекте Троицкий в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область груди 30-летнему знакомому. От полученного ранения пострадавший скончался при госпитализации в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.