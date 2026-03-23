Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В центре Архангельска у бара произошло убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 2 июля 2026 года утром у бара на проспекте Троицкий в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область груди 30-летнему знакомому. От полученного ранения пострадавший скончался при госпитализации в больницу. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

 

 

02 июль 11:30 | : Происшествия

Главные новости


На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Гуляй, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (30)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20