В Архангельске задержан убийца по алкогольным мотивам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 50-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 20 января 2025 года в квартире дома на улице 40-летия Великой Победы в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удар ножом в область живота 33-летнему знакомому. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним гостем произошел конфликт. Гость его словесно оскорбил и ударил по лицу, поэтому он ударил его ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.