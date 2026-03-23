В Архангельске на Урицкого прикрыли подпольный наркопритон

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску пресечена деятельность злоумышленницы, которая систематически предоставляла иным лицам помещение для потребления наркотических средств в доме на улице Урицкого.

По подозрению в совершении преступления задержана собственница квартиры – 34-летняя нигде не работающая местная жительница, которая также является потребителем запрещенных веществ.

В результате проведенного обыска в помещении изъяты приспособления для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется дознание.