В Архангельске наркопритон порочил название улицы Советская

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии в доме по улице Советской пресечена деятельность притона для потребления наркотиков.

По подозрению в его организации задержана нигде не работающая местная жительница 1994 года рождения.

По имеющейся информации, злоумышленница систематически предоставляла свою квартиру определенному кругу лиц для потребления запрещенных веществ.

В результате проведенного обыска из помещения изъяты стеклянные трубки с остатками порошкообразного вещества, весы и другие приспособления для потребления наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация и содержание притона для потребления наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется следствие.