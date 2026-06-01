В Северодвинске полиция борется с хулиганьем

Накануне в социальных сетях была размещена информация о задержании сотрудниками полиции и Росгвардии группы нарушителей на острове Ягры

По имеющимся данным, инцидент произошел 21 июня. Около 22 часов в ОМВД России по г. Северодвинску поступила информация о драке между водителем и пассажиром автомобиля «Хендай» у дома 9 по ул. Дзержинского. Спустя несколько минут граждане сообщили о драке, одна из участниц которой держала в руках пистолет.

На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили компанию агрессивно настроенных граждан, которые отказывались выполнять законные требования сотрудников полиции, в связи с чем в отношении них в соответствии с Законом «О полиции» были применены специальные средства — наручники. У граждан изъят пневматический пистолет.

По предварительным данным, группа из пяти знакомых отдыхала на берегу Белого моря. Все, кроме водителя автомобиля, употребляли спиртные напитки. По дороге домой между ними в машине произошел словесный конфликт. Водитель остановил транспортное средство, после чего между ним и пассажирами завязалась драка, при этом супруга водителя взяла находившийся в машине пневматический пистолет и выстрелила из него в воздух.

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