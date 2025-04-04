В Архангельске задержан любитель запрещенного кайфа

В полицию Архангельска поступило сообщение от жильцов дома на улице Строительной. Граждане сообщили, что во дворе неизвестный роет землю, пытаясь что-то найти

На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Стражи порядка задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за наркопреступление 30-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции «Южный».

В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят полимерный пакет с неизвестным веществом, который он забрал из тайника-закладки во дворе указанного дома.

В результате проведенной сотрудниками экспертно-криминалистического центра регионального УМВД экспертизы установлено, что изъятое является синтетическим наркотическим средством в значительном размере.

По предварительным данным, запрещенное вещество мужчина приобрел через сеть Интернет для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Санкцией статьи за данное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.