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В Архангельской области бравый участковый задержал злодея

В ночь с 7 на 8 марта участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Онежскому району Антону Фокину от граждан поступила информация о чрезвычайном происшествии в поселке Малошуйка. По предварительным данным, 44-летний местный житель, после распития спиртных напитков и возникшего бытового конфликта, произвел несколько выстрелов из гладкоствольного ружья в окна квартиры, где находились люди. Огнестрельное ранение получила 48-летняя женщина. 

Антон Владимирович незамедлительно доложил о происшествии в дежурную часть. На место выдвинулась следственно-оперативная группа. Поскольку поселок находится на значительном удалении от районного центра и связан с ним так называемым «зимником», прибытие полицейских могло занять более полутора часов.

Антон Фокин, находившийся в тот момент на больничном, понимая возникшую опасность для жителей поселка, принял решение действовать незамедлительно. Вооружившись табельным оружием и средствами бронезащиты, он выдвинулся на место для пресечения противоправных действий злоумышленника. 

Добравшись до здания, Антон Владимирович вывел оставшихся в доме граждан в безопасное место. В это же время от одного из местных жителей поступила информация, что автомобиль, на котором мог передвигаться стрелявший, находится в лесополосе неподалеку от места происшествия. Прибыв в данный район, участковый уполномоченный полиции с соблюдением всех необходимых мер безопасности обнаружил и задержал предполагаемого злоумышленника. 

Старший лейтенант полиции Антон Владимирович Фокин представлен к поощрению правами начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Дмитрия Павловича Остапенко.

09 март 13:26 | : Происшествия

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