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В Вельском районе полиция задержала беспечного и безправного ездока

Во вторник вечером сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Вельскому району в поселке Кулой заметили автомобиль, водитель которого неуверенно управлял машиной, представляя угрозу для других участников дорожного движения.

Стражи порядка приняли решение об остановке транспортного средства. Однако рулевой проигнорировал неоднократные требования полицейских и попытался скрыться.

Сотрудники ППСП проследовали за нарушителем. Спустя некоторое время автомобиль был остановлен.

В отношении водителя составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля, отсутствие страховки и другие нарушения. Более того, машина не была зарегистрирована в установленном порядке.  

Напомним, что в период с 20 по 24 августа 2022 года на территории Архангельской области проводится 2-й этап профилактического мероприятия «Прекращённая регистрация», направленного на пресечение фактов управления транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.

 

25 август 06:18 | : Происшествия

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