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Воды реки Вель унесли жизнь мужчины в самом расцете сил

21 июня 2026 года вечером на реке Вель у поселке Усть-Шоноша  в Вельском районе при переходе реки вброд утонул 47-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. 

Следует избегать нахождения в воде и купания в нетрезвом состоянии, а также в местах с быстрым течением, значительной глубиной. Нередки случаи, когда мелкая и с виду безобидная река в некоторых местах становится глубокой, встречаются ямы и водовороты. 

Основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. Большинство несчастных случаев с участием детей происходит вследствие купания без присмотра взрослых. Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправданна.

22 июнь 11:42 | : Происшествия

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