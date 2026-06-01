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Северодвинская пенсионерка получила компенсацию за травму в рейсовом автобусе

Судебные приставы исполнили решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу жительницы Северодвинска, пострадавшей в ДТП.

            В отделении судебных приставов по Октябрьскому округу г. Архангельска было возбуждено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Из решения суда стало известно, что по вине водителя пассажирского автобуса, в котором ехала пенсионерка, произошло ДТП.   Женщине был причинён тяжкий вред здоровью, она попала в больницу и перенесла операцию.

            Суд обязал организацию, которой принадлежит автобус, компенсировать пострадавшей причинённый моральный вред.

             Для обеспечения взыскания денежных средств судебный пристав арестовал счета организации и вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении девяти транспортных средств, принадлежащих организации-должнику.

            В итоге денежные средства были перечислены взыскательнице в короткие сроки. Также организация заплатила 72 тысячи рублей исполнительского сбора за неисполнение решения суда в установленный законом пятидневный срок.   Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, права потерпевшей восстановлены.

 

 

22 июнь 09:00 | : Происшествия

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