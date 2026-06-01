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Жителю Северодвинска хватало денег на финансирование терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), установлена его причастность к участию в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый стал принимать участие в деятельности международной организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации. Он же перевел денежные средства в размере более 20 тысяч рублей на счет указанной организации, для обеспечения ее деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Дела соединены в одно производство. Следствие ведет  следственный отдел по городу Северодвинску  регионального следственного управления СКР. 

(коллаж с https://ulpravda.ru

22 июнь 08:53 | : Происшествия

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