Жителю Северодвинска хватало денег на финансирование терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), установлена его причастность к участию в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый стал принимать участие в деятельности международной организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации. Он же перевел денежные средства в размере более 20 тысяч рублей на счет указанной организации, для обеспечения ее деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дела соединены в одно производство. Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

(коллаж с https://ulpravda.ru)