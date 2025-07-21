Вверх
Молодого архангелогородца подозревают в терроризме и радикальном национализме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).   

 По предварительным данным, подозреваемый, являясь приверженцем радикальных националистических взглядов, через сеть Интернет стал принимать участие в деятельности международной организации, которая признана террористической. В последующем подозреваемый за денежное вознаграждение осуществлял администрирование созданных участниками преступной организации каналов в одном из мессенджеров, в которых размещал публикации с критикой деятельности органов власти и принимаемых ими решений. 

 Подозреваемого задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. По месту его жительства в областном центре проведен обыск, изъяты средства связи и предметы, имеющие значение для дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

 Уголовный кодекс РФ за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы со штрафом.

 

08 сентябрь 08:47 | : Происшествия

