В Плесецком округе произошла страшная автоавария с пятью жертвами

В Плесецком округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей

21 июня в полицию Плесецкого округа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 592 километре федеральной автодороги А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок».

По предварительным данным, около 22.40 произошло столкновение автомобилей Renault и BMW.

В результате аварии погибли пять человек, находившихся в Renault, в том числе двое детей 5 и 13 лет.

Водитель и пассажир BMW – мужчины 1997 и 1998 годов рождения – госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.



