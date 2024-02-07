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Сегодня под Архангельском произошло жуткое ДТП с человеческими жертвами

Днем 9 февраля 2024 года в ОМВД России «Виноградовское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 982 километре федеральной автодороги М-8.

По предварительной информации, около 13.30 мужчина-водитель, управляя автомобилем «Renault», двигаясь со стороны города Архангельска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом «Shacman».

В результате ДТП водитель «Renault» и женщина-пассажир погибли на месте происшествия. Еще два пассажира легкового автомобиля – женщина и ребенок – с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.


09 февраль 16:27 | : Происшествия

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