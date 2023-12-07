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8 января в полдень на дорогах Поморья случились сразу три кровавых ДТП

Около 12:00 в ОМВД России по Шенкурскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 855 километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры».

По предварительной информации, женщина 1957 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной «Лада» под управлением мужчины 1969 года рождения.

В результате аварии погибли водители обоих автомобилей и пассажир «Лады». Еще два пассажира обоих транспортных средств получили травмы.

В 12:30 в Плесецком округе на 638 километре федеральной автодороги А-215 произошло лобовое столкновение двух иномарок – Шкода и Шевроле. В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров автомобиля «Шкода». Второй пассажир Шкоды, а также водитель Шевроле травмированы.

В это же время в Вельском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадало 5 человек. По предварительным данным водитель автомобиля «Мицубиси» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Ситроен». Произошло возгорание транспортных средств. Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


08 январь 17:25 | : Происшествия

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