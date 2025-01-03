Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Два человека погибли в ДТП на автодороге "Холмогоры"

Утром 26 января в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1185-ом километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры» (Приморский район).

По предварительной информации, около 05.20 водитель легкового автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Renault.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Сотрудники полиции напоминают: при движении по автодорогам необходимо соблюдать правила дорожного движения, в первую скоростной режим! Учитывать складывающуюся дорожную обстановку и погодные условия. Будьте внимательны при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения!

 

26 январь 13:29 | : Происшествия

Главные новости


На мягких лапах. Как пройдут выборы губернатора Поморья
Соломбала против

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (272)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20