Два человека погибли в ДТП на автодороге "Холмогоры"

Утром 26 января в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1185-ом километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры» (Приморский район).

По предварительной информации, около 05.20 водитель легкового автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Renault.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Сотрудники полиции напоминают: при движении по автодорогам необходимо соблюдать правила дорожного движения, в первую скоростной режим! Учитывать складывающуюся дорожную обстановку и погодные условия. Будьте внимательны при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения!