Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области в жутком ДТП погибло двое детей

В Архангельской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей

19 марта около 19.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге A-215 неподалеку от поворота на поселок Летнеозерский.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Каргопольского района, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте. Еще один ребенок – 6 летняя девочка – с тяжелыми травмами госпитализирована.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

20 март 07:24 | : Происшествия

Главные новости


С новым кодом, Архангельск!
Архангельск. В положении "вне игры"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (212)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20