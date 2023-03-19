В Архангельской области в жутком ДТП погибло двое детей

В Архангельской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей

19 марта около 19.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге A-215 неподалеку от поворота на поселок Летнеозерский.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Каргопольского района, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте. Еще один ребенок – 6 летняя девочка – с тяжелыми травмами госпитализирована.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.