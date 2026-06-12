Убийца полицейского из Коноши получил впечатляющий срок

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 47-летнего ранее судимого жителя пос. Коноша виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) и ч. 2 ст.325 УК РФ (похищение важного личного документа).

Установлено, что в августе 2025 г. виновный, находясь по месту жительства, осознавая, что к нему с целью обыска в жилище прибыли сотрудники полиции, с которыми он был знаком, в том числе встречался с ними днем ранее, в целях воспрепятствования законной деятельности последних, заперся в жилой части своего дома, где вооружился имевшимся у него ружьем, а после правомерного деблокирования входных дверей сотрудниками полиции неоднократно совершил в них прицельные выстрелы из ружья.

В результате этого одному представителю власти причинено огнестрельное ранение ноги, с которым он был своевременно эвакуирован из дома и ему оказана медицинская помощь, а другому – огнестрельные ранения плеча и головы, от которых он скончался на месте происшествия.

В дальнейшем осужденный вновь заперся в доме и длительное время удерживал тело убитого им сотрудника полиции, а также похитил принадлежащий последнему важный личный документ – служебное удостоверение, которое впоследствии он спрятал под полом дома.

Вину в совершении преступлений мужчина не признал.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 18 лет 1 месяца лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год и отбытием первой части основного наказания сроком 4 года в тюрьме, а в дальнейшем – в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.