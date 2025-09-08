Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Архангельской области пытался насадить полицейского на вилы

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
 57-летнего жителя Красноборского района, обвиняемого по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

По версии следствия, в утреннее время 25 июня 2025 года в рамках проведения обыска по другому уголовному делу, расследуемому по факту применения насилия в отношении представителя власти, 57-летний мужчина, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника полиции
 по обеспечению общественной безопасности и оказанию содействия следователю в проведении следственного действия, вооружился имеющимся при себе ножом, намереваясь совершить убийство потерпевшего.

Реально восприняв угрозы, сотрудник полиции привел табельное оружие
 в боевую готовность, потребовав от нападающего прекратить противоправные действия. В ответ на указанные действия обвиняемый вооружился вилами
 и высказывая угрозы убийством пытался нанести удары в область груди и живота представителя власти.

Противоправные действия 57-летнего мужчины пресечены потерпевшим после применения табельного оружия. 

Свое отношение к предъявленному обвинению житель Красноборского района высказывать отказался.

За совершение преступления по ст. 317 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы.

Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.


08 сентябрь 08:52 | : Происшествия

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (102)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20