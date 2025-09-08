Житель Архангельской области пытался насадить полицейского на вилы

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении

57-летнего жителя Красноборского района, обвиняемого по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

По версии следствия, в утреннее время 25 июня 2025 года в рамках проведения обыска по другому уголовному делу, расследуемому по факту применения насилия в отношении представителя власти, 57-летний мужчина, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника полиции

по обеспечению общественной безопасности и оказанию содействия следователю в проведении следственного действия, вооружился имеющимся при себе ножом, намереваясь совершить убийство потерпевшего.

Реально восприняв угрозы, сотрудник полиции привел табельное оружие

в боевую готовность, потребовав от нападающего прекратить противоправные действия. В ответ на указанные действия обвиняемый вооружился вилами

и высказывая угрозы убийством пытался нанести удары в область груди и живота представителя власти.

Противоправные действия 57-летнего мужчины пресечены потерпевшим после применения табельного оружия.

Свое отношение к предъявленному обвинению житель Красноборского района высказывать отказался.

За совершение преступления по ст. 317 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы.

Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.



