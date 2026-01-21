Вверх
В Архангельской области при штурме дома убит полицейский

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Коношского района Архангельской области, обвиняемого по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина важного личного документа).

По версии следствия, днем 10 августа 2025 года в поселке Коноша сотрудники полиции на законных основаниях пришли к дому, где проживал обвиняемый, с целью производства там обыска.

Увидев в окна полицейских злоумышленник забаррикадировался в доме вместе со своей семьей в целях воспрепятствования  законной деятельности правоохранительных органов, вооружившись при этом охотничьим ружьем. 

В момент, когда полицейские вошли в дом, озвучив свои намерения о производстве следственного действия и необходимости сдаться, мужчина, с целью их убийства, начал стрельбу из ружья по стражам порядка,  ранив одного из них в ногу, а другого лишив жизни прицельным выстрелом в голову. Раненого удалось спасти, у погибшего при исполнении служебного долга осталось двое малолетних детей.  

Непосредственно после посягательства на жизнь сотрудников полиции и убийства одного из них, злоумышленник похитил из кармана одежды трупа его служебное удостоверение.

Незаконные действия преступника были пресечены другими сотрудниками полиции, обвиняемого заключили под стражу. Его вина в полном объеме подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Санкцией ст. 317 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд.


22 январь 08:56 | : Происшествия

