В Красноборске неадекват бросался на полицейского с вилами

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 58-летнего жителя с. Красноборск виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Установлено, что осужденный 25.06.2025, находясь около своего дома в с. Красноборск, с целью противодействия проведению обыска в жилище по возбужденному в отношении него уголовному делу, вооружился ножом, намереваясь совершить убийство присутствующего при проведении следственного действия участкового уполномоченного полиции.

Реально восприняв угрозы, сотрудник полиции привел табельное оружие в боевую готовность, потребовав от нападавшего прекратить противоправные действия, однако виновный вооружился вилами и, высказывая угрозы убийством, пытался нанести удар их острием в область живота представителя власти. Посягательство пресечено потерпевшим путем выстрела в ногу виновного из табельного оружия.

Вину в совершении преступления осужденный не признал.

За содеянное судом виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев