В Архангельской области продолжают усиленно отлавливать нелегалов

В регионе подведены итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», направленной на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также связанных с этим правонарушений.

С 1 по 10 июня сотрудниками полиции выявлено 137 нарушений в сфере миграции. Установлено местонахождение 21 иностранного гражданина, незаконно находящегося в Российской Федерации, в отношении 20 из них принято решение об административном выдворении. Пять иностранцев до исполнения решения о выдворении помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Архангельску.

Также установлено, что один из нарушителей – гражданка Республики Таджикистан – состоит в реестре контролируемых лиц, как пребывающая на территории Российской Федерации после истечения определенного срока временного пребывания. Женщина была выявлена сотрудниками Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе отработки пассажиропотока. Нарушительница привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением за пределы России.

Сотрудниками УВМ регионального УМВД во взаимодействии со службой в городе Архангельске Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району собраны материалы в отношении иностранного гражданина, который заведомо зная о принятом решении о неразрешении его въезда в Российскую Федерацию, сменив в стране гражданской принадлежности свои установочные данные, пересек государственную границу России на «въезд» в обход пограничного контроля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (пересечение Государственной границы РФ при въезде в Россию иностранным гражданином, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В рамках работы по противодействию теневой занятости полицейскими выявлено 11 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Нарушители и их работодатели привлечены к административной ответственности.

Выявлено 8 случаев фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания. По всем фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Всего за время проведения операции вынесено 5 решений о депортации иностранных граждан из России. Исполнено 10 решений об административном выдворении и одно решение о депортации. Принято 24 решения о неразрешении въезда в Российскую Федерации, аннулировано 4 разрешения на временное проживание, 8 видов на жительство и 2 патента на осуществление трудовой деятельности. Сокращен срок временного пребывания двум иностранным гражданам.