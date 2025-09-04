По Архангельской областии вихрем прошелся "Нелегал"

В регионе подведены итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал», направленной на выявление правонарушений, связанных с незаконной миграцией.

В период с 13 по 22 октября 2025 года сотрудниками полиции проверено более 190 мест пребывания иностранных граждан и около 50 объектов, на которых они осуществляют трудовую деятельность.

За указанный период сотрудниками органов внутренних дел задокументировано четыре преступления, выявлено 102 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства, установлено 25 незаконно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, еще 19-ти закрыт въезд в страну.