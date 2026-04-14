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Доездились. Пьянсктво на дорогах Поморья заканчивается плачевно

Днем 14 июня в ОМВД России «Пинежский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Карпогоры – Архангельск» в 25 километрах от поселка Сылога.

По предварительной информации, водитель 1974 года рождения, управляя машиной «Лада Гранта», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi.

Водитель отечественного автомобиля был на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что он сел за руль, употребив спиртное.

В результате ДТП предполагаемому виновнику аварии оказана разовая медицинская помощь. Транспортные средства получили механические повреждения.

В этот же день в дежурную часть межмуниципального отдела полиции МВД России «Котласский» поступило сообщение от граждан о том, что по поселку Вычегодский передвигается автомобиль «Лада Калина» водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортное средство было остановлено сотрудниками полиции. Находившийся за рулем 43-летний мужчина отстранен от управления. Процедура освидетельствования алкотектером показала, что он находится в состоянии сильного опьянения.

Установлено также, что у нарушителя нет права управления транспортными средствами. Так как ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. .

Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку

Сотрудники полиции напоминают: за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, законодательством установлена не только административная, но и уголовная ответственность. Если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 

15 июнь 10:36 | : Происшествия

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