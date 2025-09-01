Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Холмогорском округе пьяный водитель накуралесил на дороге

27 сентября около 08:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов на улице Советской в поселке Луковецк.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mitsubishi.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen и два пассажира Mitsubishi, среди которых 15-летняя девочка. Всем оказана разовая медицинская помощь.

Установлено, что водитель Volkswagen сел за руль в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

28 сентябрь 11:46 | : Происшествия

Главные новости


Солянка, сэр!
Зачем Архангельску сдался Иван Грозный?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (355)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20