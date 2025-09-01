В Холмогорском округе пьяный водитель накуралесил на дороге

27 сентября около 08:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов на улице Советской в поселке Луковецк.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mitsubishi.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen и два пассажира Mitsubishi, среди которых 15-летняя девочка. Всем оказана разовая медицинская помощь.

Установлено, что водитель Volkswagen сел за руль в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.